2020/10/19 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يلتقي عددا من رؤساء الشركات الفرنسية في باريس

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات الفرنسية في باريس

اللقاء يتناول مستوى التحديات التي يواجهها العراق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط

الكاظمي: الحكومة تعتزم تحويل التحديات الى فرصة نجاح ينطلق منها الاقتصاد العراقي نحو تحوّل جذري في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية

الكاظمي: الورقة البيضاء الإصلاحية تتضمن إصلاحات اقتصادية وإدارية وتتضمن تقليل النفقات الحكومية

الكاظمي لرؤساء الشركات الفرنسية يؤكد حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة

الكاظمي: يؤكد سعي الحكومة لإدامة الزخم في تطوير الانتقالة الحقيقية في الاقتصاد وتوفير الظروف الصحية والمناسبة للاستثمار

الكاظمي: شرعنا بالفعل في حملة لمواجهة الفساد الإداري وتطويقه وقد بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها

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