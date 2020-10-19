2020/10/19 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يطمئن الشركات الفرنسية: حملة مواجهة الفساد بدأت تؤتي ثمارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/19 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطمئن الشركات الفرنسية: حملة مواجهة الفساد بدأت تؤتي ثمارها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطمئن الشركات الفرنسية: حملة مواجهة الفساد بدأت تؤتي ثمارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).