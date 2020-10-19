الكاظمي: الحكومة عازمة على تحويل التحديات التي يواجهها العراق الى فرصة نجاح

2020/10/19 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على عزم الحكومة تحويل التحديات التي يواجهها العراق الى فرصة نجاح ينطلق منها الاقتصاد العراقي نحو تحوّل جذري في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى اليوم الإثنين، عدداً من رؤساء الشركات الفرنسية ، وذلك على هامش جولته الأوروبية الحالية التي ابتدأت من العاصمة الفرنسية باريس”.

وأوضح الكاظمي خلال اللقاء، “مستوى التحديات التي يواجهها العراق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط”، مؤكدا، “عزم الحكومة على تحويل هذه التحديات الى فرصة نجاح ينطلق منها الاقتصاد العراقي نحو تحوّل جذري في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية”.





واشار الى “الورقة البيضاء الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، وعن التجاوب الذي لاقته، وما تضمنته من إصلاحات اقتصادية وإدارية، فضلاً عن اشتمالها على تقليل النفقات الحكومية”، مشددا على “حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة، وسعيه لإدامة الزخم في تطوير الانتقالة الحقيقية في الاقتصاد، مثلما هو حريص على توفير الظروف الصحية والمناسبة للاستثمار ومعالجة ما يواجهه من معوّقات، وقد شرع العراق بالفعل في حملة لمواجهة الفساد الإداري وتطويقه، وقد بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها”.

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