ليبيا.. البرلمان يرفض استقالة الحكومة المؤقتة

2020/10/19 | 19:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، رفضه طلب استقالة الحكومة المؤقتة التي كانت قد تقدمت به الشهر الماضي إثر احتجاجات شعبية شهدتها عدة مناطق شرق البلاد، جرّاء نقص الخدمات العامة.

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