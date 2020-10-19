حقوق الانسان: اعادة العراقيين قسريا من الخارج جريمة

2020/10/19 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الى مراعاة الظروف الانسانية لطالبي اللجوء من العراقيين في الخارج.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان يوم الاثنين، "ردا على التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية البلجيكي بترحيل العراقيين اللاجئين المرفوعة طلباتهم قسرا الى العراق بإنها جريمة ضد الانسانية كون العودة القسرية مرفوضة وفقا للقوانين الدولية".

وأضاف الغراوي ان "طالبي اللجوء يجب مراعاة ظروفهم الانسانية وتقديم الرعاية الكاملة لهم وفقا لإتفاقيات الامم المتحدة والتزامات الدول وعدم اجبارهم على العودة القسرية"، مؤكدا "نحن مع العودة الطوعية لطالبي اللجوء من العراقيين في كافة الدول، وسنوصل رسالة احتجاج رسمية الى سفارة بلجيكا في العراق حول التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي بخصوص إعادة طالبي اللجوء من العراقيين قسرا".

PUKmedia / وكالات ‌

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