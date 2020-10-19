اعتقال خمسة ارهابيين في صلاح الدين

2020/10/19 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على خمسة ارهابيين في الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان، انه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز استخبارات لواء مغاوير القيادة ومفرزة من مكافحة ارهاب سامراء بالقاء القبض على خمسة ارهابيين في منطقة العكسة التابعة الى قضاء الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين".

وتابعت، "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

PUKmedia مديرية الاستخبارات العسكرية‌

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