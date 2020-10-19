كيف تجاوز عجز الموازنة الأمريكية 3 تريليونات دولار بالعام المالي2020؟

2020/10/19 | 20:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تجاوز عجز الموازنة في الولايات المتحدة 3 تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق خلال العام المالي 2020 وسط ضغوط الوباء على الإيرادات

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