محدث.. الأسهم الأوروبية تتحول للهبوط بالختام مع تزايد إصابات كورونا

2020/10/19 | 20:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للهبوط عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف كورونا ومتابعة محادثات البريكست وحزمة التحفيز الأمريكية.

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