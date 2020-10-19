بالفيديو.. اعترافات لقاتل زوجته الهاربة في أحد فنادق أربيل

2020/10/19 | 20:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت مديرية آسايش أربيل مقطعا فيديوياً يوثق اعترافات رجل من بغداد أقدم على قتل زوجته الهاربة في أحد فنادق أربيل.

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