الكاظمي يبحث مع مدير عام اليونسكو إعمار جامع النوري وتأهيل شارع الرشيد

2020/10/19 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، في باريس، الإثنين، المدير

العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية

والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري

أزولاي، وذلك على هامش جولته الأوروبية

التي ابتدأت من العاصمة الف

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