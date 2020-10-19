قرار مهم من وزارة التربية

2020/10/19 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة التربية، الإثنين، 19 تشرين الأول، 2020، قراراً مهما بشأن طلبة السادس الراسبين في الدور الأول.

وقالت التربية في بيان مقتصب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطالب الراسب بجميع الدروس في الدور الأول للصف السادس الإعدادي يحق له الامتحان بالدور الثاني".

واضاف البيان أنه "لم يصدر حتى الآن أي قرار بخصوص احتساب السنة عدم رسوب".وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً يخص بعض التساؤلات الواردة اليها حول العملية التعليمية والتربوية للعام الدراسي 2019 – 2020 .وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي للوزارة وتلقته (بغداد اليوم) أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة، وجهت بالعمل على احتساب غيابات التلاميذ والطلبة من الـ2 من شهر كانون الثاني لعام 2020 ، فضلاً عن ذلك رفع درجة التلميذ للصفوف الأربعة الأولى ، في حال الاشتراك بالامتحانات الدور الثاني ولم يحصل على درجة النجاح ، مبينةً إن قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني للعام الدراسي الحالي".



وختم البيان، "بإلزام التلاميذ من أداء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمواد المشمولة بالامتحانات الشفوية والتحريرية".

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