قيادي بالجبهة العربية: داعش ’’استفحل’’ بكركوك.. على الحكومة ارسال مكافحة الارهاب

2020/10/19 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الجبهة العربية، حاتم العاصي، اليوم الاثنين، أن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش في كركوك سببها ضعف القوة الأمنية الموجودة في جنوب المدينة.

وقال العاصي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "طالبنا مرارا وتكرارا بتغيير القوة الموجودة من الشرطة الاتحادية، والاستعانة بقوة جديدة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش لآن الوضع الأمني في الحويجة وجنوب كركوك يتدهور."

وأضاف أن "هنالك تقصيرا من الحكومة بسبب عدم الاهتمام بالحشد العشائري من أبناء المنطقة، بعدم تسليمهم مستحقاتهم المالية وكذلك تزويدهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ليتمكنوا من حماية مناطقهم".

وأشار إلى أن "كركوك لاتحتاج الى البيشمركة، كما تدعي الأحزاب الكردية، وانما بحاجة الى استبدال القوة الموجودة في الحويجة بسبب استفحال قوة داعش في المنطقة".

ويوم امس، دعا القيادي التركماني، جاسم البياتي، إلى إطلاق عملية عسكرية أمنية لتطهير جبال حمرين من خلايا داعش النائمة، فيما أكد أن محافظة كركوك محاطة بالخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي، لكنها بفضل سيطرة الحكومة الاتحادية على الملف الأمني لم تتمكن من الاقتراب نحو المحافظة، بحسب قوله.وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الشريط الفاصل على جبل حمرين يحتوي على أنفاق ومخازن أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى وجود العشرات من الإرهابيين الذين فروا من عمليات التحرير، ما يجعل محافظة كركوك محاطة بالمخاطر".وأضاف، أن "الوضع الأمني استقر تماما بعد دخول القوات الاتحادية إلى لمحافظة، والحال أفضل"، مؤكداً أن "تنظيم داعش لم يتجرأ في الوقت الحالي، لدخول الأحياء السكنية لمحافظة كركوك".وشدد البياتي على "ضرورة إطلاق عملية عسكرية كبرى بإشراك جميع أجهزة الدولة، لتطهير تلك الجبال التي تعد الحاضنة الرئيسية للإرهاب".

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