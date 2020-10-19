الكاظمي يبحث مع مدير عام اليونسكو مشروعي إعمار جامع النوري وتأهيل شارع الرشيد

2020/10/19 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في باريس، الإثنين، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، وذلك على هامش جولته الأوروبية التي ابتدأت من العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز عمل البرامج التي تديرها المنظمة الدولية في العراق وتوسعتها، لاسيما ما يتعلّق منها بإعادة إعمار جامع النوري والمدينة القديمة في الموصل، وجهود تأهيل شارع الرشيد وسط بغداد".

وأضاف، "كما تناول اللقاء بحث التعاون الثقافي والتعليمي وتطوير المناهج الدراسية، بما يتلاءم مع متطلبات التقدم والتحوّل في أساليب التعليم، خاصة في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا".

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