2020/10/19 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تمديد فترة استلام عطاءات النقل التلفزيوني للدوري الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ انه “بناءً على طلب شبكة الإعلام العراقي بتمديد فترة العطاءات كونها مؤسسة رسمية، ولها آلياتها القانونية والإدارية والمالية الخاصة، والتي تحتاج الى المزيد من الوقت للدخول في مثل هكذا عطاءات، واستنادًا على تقدم أطرافٍ أخرى بالطلب نفسه، فقد قررت الهيئة التطبيعية، ومن باب إتاحة الفرص أمام جميع الجهات المتنافسة بشكل عادل”.

واضافت انه “استجابة للأسباب التي ذكرتها الشبكة، تمديد فترة العطاءات الخاصة بحقوق النقل التلفزيوني للدوري العراقي لغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق 2020/10/21”.

يذكر ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يمدد التقديم على شراء حقوق الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يمدد التقديم على شراء حقوق الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).