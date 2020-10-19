الكاظمي واليونسكو يبحثان جهود إعادة إعمار جامع النوري والمدينة القديمة في الموصل

2020/10/19 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي جهود إعادة إعمار جامع النوري والمدينة القديمة في الموصل، وتأهيل شارع الرشيد وسط بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى في باريس اليوم الإثنين، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، وذلك على هامش جولته الأوروبية التي ابتدأت من العاصمة الفرنسية باريس”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز عمل البرامج التي تديرها المنظمة الدولية في العراق وتوسعتها، لاسيما ما يتعلّق منها بإعادة إعمار جامع النوري والمدينة القديمة في الموصل، وجهود تأهيل شارع الرشيد وسط بغداد”، لافتا الى ان “اللقاء تناول ايضا بحث التعاون الثقافي والتعليمي وتطوير المناهج الدراسية، بما يتلاءم مع متطلبات التقدم والتحوّل في أساليب التعليم، خاصة في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا”.

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