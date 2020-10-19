الاعمار توزع اكثر من مليوني استمارة قطع اراضي

2020/10/19 | 20:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الإعمار والإسكان ،اليوم الاثنين، توزيعها أكثر من مليوني استمارة إلكترونية خاصة بتوزيع قطع الأراضي، مبينة أن المشمولين هم أربع فئات.





وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة الإعمار أحمد اوات لوكالة الانباء الرسمية، اليوم (19 تشرين الاول 2020)، إن "الوزارة وزعت أكثر من مليوني استمارة إلكترونية تخص موضوع قطع الأراضي".

واضاف، ان "الفئات المشمولة هي أربع فئات؛ الرعاية الاجتماعية، وذوو الاحتياجات الخاصة، وفئة ذوي الدخل المحدود، وذوي الدخل الميسر".

واوضح، أن "ما عرقل موضوع التوزيع هو عدم إقرار الموازنة للعام 2020"، مشيرا إلى أن "التسجيل في الاستمارة ميسر جدا، وبإمكان أي مواطن الدخول على الموقع".

ولفت إلى أن "الوزارة وضعت أقل سعر ممكن للمتر المربع هو 250 دينارا، غير شامل لسعر الخدمات مراعاة للظروف".

وتابع، أن "للفئة الميسرة تم وضع سعر يتضمن خدمات البنية التحتية؛ الماء والمجاري والكهرباء بسعر 75 ألفا للمتر المربع الواحد".

ا.ح

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