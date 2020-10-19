ماغي بو غصن تعليقا على جريمة “نهر دجلة”: بئس المصير أيتها المتوحشة

2020/10/19 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/منى شعلان/ غضب كبير اجتاح موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وذلك بسبب إنتشار مقطع فيديو لسيدة عراقية تقوم برمي طفليها، من فوق الجسر في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.



وسرعان ماتصدر هاشتاغ باسم نهر دجلة ، موقع تويتر ، فى معظم الدول العربية ، وليس العراق فحسب ، وتفاعل المغردون مع الهاشتاغ بقوة ، غاضبين مع […]

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