2020/10/19 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن اعتقال خمسة ارهابيين في محافظة صلاح الدين.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز استخبارات لواء مغاوير القيادة ومفرزة من مكافحة ارهاب سامراء بالقاء القبض على خمسة ارهابيين في منطقة العكسة التابعة الى قضاء الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان، أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

التالي

منذ 5 ساعات

التحالف الدولي: ليس لدينا اية قطعات عسكرية على الأراضي العراقية

منذ 6 ساعات

النزاهة الاتحاديَّة: تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق

منذ 11 ساعة

القضاء: ثلاث قاصرات يقعن فريسة الاتجار بالبشر بعد استدراجهن عبر مواقع ‏التواصل

منذ 11 ساعة

الإطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات للقوات الأمنية والمواطنين عام ٢٠١٧ بمحافظة ديالى

منذ 11 ساعة

عملية امنية مشتركة لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل من بقايا داعش

منذ 12 ساعة

ضبط تلاعب بالعلامة التجارية لمادة السيراميك بحمولة أكثر من 120طن في منفذ المنذرية الحدودي

منذ يوم واحد

الاتحادية تلقي القبض على مطلوبين اثنين بتهم ارهابية في كركوك

منذ يوم واحد

المنافذ تعيد زيوت محركات إلى الباخرة الراسية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي

منذ يوم واحد

الكاظمي مخاطباً ذوي شهداء الفرحاتية: أبناءكم سقطوا غدراً ولن يضيع حق دمائهم

منذ يوم واحد

حفاظاً على الخصوصية..



البرلمان بصدد مفاتحة فيسبوك وتويتر لفتح مكاتب في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال خمسة “ارهابيين” في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال خمسة “ارهابيين” في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).