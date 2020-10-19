العراق يصدر طابعاً بريدياً يحوي صورة كنيسة بغدادية

2020/10/19 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير، إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات، الاثنين، طابعاً بريدياً ضمن خطتها للنصف الثاني من العام 2020. وذكر بيان لإعلام الوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الأول 2020)، إنه "تضمن إصدار طابع الكنائس في العراق بأربع فئات من ( 250 - 500 - 750 - 1000 ) دينار وبواقع 4000 طابع لكل فئة".

وأضاف، "صمم الطابع من قبل هيئة الوقف المسيحي وتم طباعته في مطبعة شركة البريد والتوفير والمباشرة بتسويقه من منافذ المكاتب البريدية ومكتب خدمة الهواة في مقر الشركة خلال الأيام الماضية".

واشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي حسب توجهات الوزارة وشركة البريد والتوفير بتوثيق كافة معالم وتنوع المجتمع العراقي وبما يساهم فى تحقيق الوحدة واللحمة المجتمعية".

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