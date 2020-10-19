أول شبكة هواتف على القمر لهدف غير متوقع!!

2020/10/19 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت شركة تصنيع معدات الاتصالات الفنلندية "نوكيا"، اليوم الاثنين، إن أحد الأقسام التابعة لها سيبني نظام اتصالات يعمل بتقنية الجيل الرابع ليتم نشره على مركبة هبوط على سطح القمر في أواخر عام 2022.

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