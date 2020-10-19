2020/10/19 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أختتم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له زيارته الى العاصمة الفرنسية باريس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يختتم زيارته الى فرنسا ويتجه الى ألمانيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يختتم زيارته الى فرنسا ويتجه الى ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).