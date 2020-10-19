2020/10/19 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، العثور على جثة الطفلة التي رمتها أمها مع شقيقها في نهر دجلة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد الدليمي في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عُثر على جثة الطفلة التي رميت من قبل أمها في نهر دجلة من قبل شرطة النجدة".

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