الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال خمسة 'ارهابيين' في صلاح الدين

2020/10/19 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال خمسة "ارهابيين" في محافظة صلاح الدين.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز استخبارات لواء مغاوير القيادة ومفرزة من مكافحة ارهاب سامراء بالقاء القبض على خمسة ارهابيين في منطقة العكسة التابعة الى قضاء الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن المعتقلين من "المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".





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