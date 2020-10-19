2020/10/19 | 20:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت سفوان وأبو الخصيب والزبير والقرنة والدير وتستمر على ست صفحات بغداد- وعد الشمري: كشفت الإدارة المحلية في البصرة، أمس الأثنين، عن اعتقال 3200 مطلوباً خلال المدة الماضية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق ستستمر على ست صفحات، مؤكدة مشاركة الحشد الشعبي للمرة الأولى في هذه الحملة.وقال المتحدث باسم المحافظة معين الحسن، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أكثر من 3200 مطلوباً في المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أكثر من 3200 مطلوباً في المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).