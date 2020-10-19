2020/10/19 | 20:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة اكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، أن الهجمات السيبرانية قبل أيام استهدفت ميناء “رجائي” ومجمع “مس سرجشمه” لصناعات التعدين، وهما منشأتان يستخدمها الحرس الثوري في عمليات التهريب وكذلك رفد البرنامج النووي.وقال جلالي إن الهجمات السيبرانية استهدفت البنية التحتية لهذين المجمعين، لكنه شدد على أنها لم تستطع “تدمير” تلك البنية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمات سيبرانية تستهدف منشآت الحرس الثوري ومسؤول إيراني: نتصدى لها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجمات سيبرانية تستهدف منشآت الحرس الثوري ومسؤول إيراني: نتصدى لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).