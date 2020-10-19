مسؤول كردي: اقليم كردستان تحول الى ممر دولي لتهريب المواد المخدرة

2020/10/19 | 20:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ان انتشارها يهدد امن وسلامة ومستقبل البلاد والمنطقة السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي حذر مسؤولون في الاجهزة الامنية بحكومة الاقليم من تحول الاقليم الى ممر لتهريب المخدرات الى الخليج واوربا وامريكا.وقالت منظمات معنية ان اقليم كردستان والعراق، باتا امام خطر كبير نظرا لوقوعهما على الخط الذي تستخدمه المافيات الدولية، لتهريب وتجارة ...

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