انباء عن وفاة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/10/19 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / تدهورت الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ، الاثنين، بعد دخوله في غيبوبة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.



تضارب الأنباء حول وفاة صائب عريقات وتضاربت الأنباء حول وفاته، حيث أشارت مصادر فلسطينية لوسائل إعلام عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية، فيما لم يتم تأكيد ذلك […]

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