كورونا بحصيلة تخطت الالف في يوم واحد.. رقم قياسي بعدد الإصابات في كردستان

2020/10/19 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الإصابات ُ بفيروس كورونا في إقليم كردستان، رقما قياسيا غيرَ مسبوق بتخطيها حاجز َ الالفِ إصابة بالساعاِت الأربع والعشرين الماضية.

وزارة الصحة بحكومة الإقليم أشارت الى تسجيلِها الفا واثنتين ِ وثلاثين إصابة ً جديدة، إضافة الى ستٍ وعشرين حالة ً وفاة، وهي الحصيلة ُ الأكبر منذ بدءِ تفشي الوباء.

وفي هذا السياق أعرب وزير ُ صحة الإقليم سامان البرزنجي عن اسفِه لعدم ِ تقيد المواطنين بالتدابير ِ الوقائية التي فرضتها الجهاتُ المعنية، وهو ما أدى الى الارتفاع ِ الكبير بعدد الاصابات، التي تصدرتها محافظة ُ دهوك بأربع ِ مئةٍ وستِ حالات، في حين سجلت محافظة ُ السليمانية اكبرَ عددٍ من الوفيات بعشر ِ حالات.

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