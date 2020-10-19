اول تعليق من دولة القانون بشأن حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني

2020/10/19 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، الاثنين، أن مندسين حاولوا خلط الأوراق عبر حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واضاف النوري في بيان، اليوم (19 تشرين الاول 2020)، ان "الحكومة مطالبة بفتح تحقيق في حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واوضح، ان "هناك عناصر مندسة تريد أن تخلط الأوراق وتزرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان مناصرون لفصائل الحشد الشعبي قد احرقوا اول امس، السبت، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد.





ا.ح

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