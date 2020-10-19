الكاظمي يطمئن الشركات الفرنسية: حملة مواجهة الفساد بدأت تؤتي ثمارها

2020/10/19 | 21:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لعدد من رؤساء الشركات الفرنسية، يوم الاثنين، أن شرع العراق "بالفعل" في حملة لمواجهة الفساد الإداري وتطويقه، مطمئناً اياهم بأن الحملة باتت تؤتي ثمارها.

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