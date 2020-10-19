الحكومة العراقية تؤكد حرصها على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة مع الشركات الفرنسية

2020/10/19 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد لرؤساء الشركات الفرنسية حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة مباشر: أكد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، لرؤساء الشركات الفرنسية حرص بلاده على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة وسعيه لإدامة الزخم في تطوير …

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