النائب سالم الطفيلي ينجو من محاولة اغتيال بهجوم مسلح في بابل

2020/10/19 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن نجاة النائب عن تيار الحكمة سالم طحيمر الطفيلي، من محاولة اغتيال بهجوم مسلح على منزله في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “النائب عن تيار الحكمة سالم طحيمر الطفيلي، نجا من محاولة اغتيال بهجوم مسلح على منزله في محافظة بابل”،

واضاف المصدر ان “الهجوم ادى الى استشهاد ابن شقيق النائب”.

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