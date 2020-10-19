"الأكثر تخريبا".. واشنطن تتهم ستة ضباط روس بشن هجمات إلكترونية عالمية

2020/10/19 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعى ستة ضباط عسكريين روس إلى تعطيل الانتخابات الفرنسية والألعاب الأولمبية الشتوية وشركات أميركية من خلال شن هجمات قرصنة إلكترونية، وفقًا للائحة اتهام أصدرتها وزارة العدل الأميركية، الاثنين.

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