الكاظمي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس

2020/10/19 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وذلك ضمن زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية، التي ابتدأ منها جولته الأوروبية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الاول 2020)، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الفرنسية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف الصعد والمجالات".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بحسب البيان "أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، كما بيّن التحديات التي يواجهها العراق حالياً وحاجته الى الدعم والتعاون الدوليين في مجال مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الدولية على الإرهاب".

وأوضح الكاظمي "الخطوات المهمة التي تضطلع بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي لأجل النهوض بالبلاد والتواصل مع مختلف الدول الصديقة، من أجل عقد شراكات دائمة تنبع من المصالح المشتركة طويلة الأمد".

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