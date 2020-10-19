الكاظمي: العراق بحاجة للدعم الدولي في مواجهة تداعيات كورونا والحرب على الإرهاب

2020/10/19 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وذلك ضمن زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية، التي ابتدأ منها جولته الأوروبية.

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