بالوثيقة.. مذكرة إلقاء القبض على محافظ نينوى الأسبق

2020/10/19 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نسخة من مذكرة القضاء في أمر إلقاء القبض على محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب بتهم فساد وهدر للمال العام.

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