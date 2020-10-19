2020/10/19 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، حاجة العراق الى الدعم والتعاون الدوليين في مجال مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الدولية على الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الإثنين، برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وذلك ضمن زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية، التي ابتدأ منها جولته الأوروبية”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الفرنسية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف الصعد والمجالات”.

وبيّن الكاظمي خلال اللقاء، “أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، كما بيّن التحديات التي يواجهها العراق حالياً وحاجته الى الدعم والتعاون الدوليين في مجال مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الدولية على الإرهاب”.

وأوضح، “الخطوات المهمة التي تضطلع بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي لأجل النهوض بالبلاد والتواصل مع مختلف الدول الصديقة، من أجل عقد شراكات دائمة تنبع من المصالح المشتركة طويلة الأمد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد حاجة العراق الى الدعم والتعاون الدوليين في مواجهة تداعيات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد حاجة العراق الى الدعم والتعاون الدوليين في مواجهة تداعيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).