الكاظمي يلتقي في باريس برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

2020/10/19 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وذلك ضمن زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي التقى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وذلك ضمن زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية، التي ابتدأ منها جولته الأوربية"، لافتا إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الفرنسية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف الصعد والمجالات".

وأضاف، أن "الكاظمي بيّن خلال اللقاء، أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، كما بيّن التحديات التي يواجهها العراق حاليا وحاجته إلى الدعم والتعاون الدوليين في مجالات مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الدولية على الإرهاب"، مبينا أن "الكاظمي أوضح الخطوات المهمة التي تضطلع بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي لأجل النهوض بالبلاد والتواصل مع مختلف الدول الصديقة، من أجل عقد شراكات دائمة تنبع من المصالح المشتركة طويلة الأمد".

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