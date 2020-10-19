بغداد تسجل حالة انتحار لفتاة رمت نفسها من شرفة احدى المستشفيات

2020/10/19 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت بغداد حالة َ انتحار ٍ جديدة ً لفتاةٍ في العشرينات، بعد أن ألقت بنفسِها من أعلى مستشفى شرقي العاصمة.

وعلى وفق ِ ما أفاد به مصدرٌ أمني فأن فتاة ً ألقت بنفسِها من أعلى الطابق الثاني لمستشفى أبن البلدي في حي جميلة شرقَ بغداد وتبلغ من العمر ِ أثنين وعشرين عاما .



ولم تعرف لغاية الآن دوافع ُ الانتحار.

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