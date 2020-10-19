فرنسا: مستعدون للتعاون مع العراق في مجال الرقابة وغسيل الأموال

2020/10/19 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت فرنسا استعدادَها لمساعدة العراق في مجال ِ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال لقاءٍ جمع محافظ َ البنك المركزي العراقي بنظيره الفرنسي.

وذكر بيان ٌ أن محافظَ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب بحث مع نظيره الفرنسي في أهميةِ تعزيز العلاقات المصرفية بين بغداد وباريس وسبل ِ تطويرها، مضيفا أن الجانبَ الفرنسي أكد استعدادَ بلاده للتعاون في مجالات الرقابة المالية ومكافحةِ غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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