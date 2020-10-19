الكاظمي يتوجه إلى برلين

2020/10/19 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 19 تشرين الأول، 2020، إن الاخير توجه إلى العاصمة الالمانية برلين، في اطار جولته الاوربية التي بدأها من فرنسا.

وقال ملا طلال في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الـ24 ساعة الماضية كانت مثمرة في باريس، والتقى فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعاتٍ مع الحكومة الفرنسية، بعدها أجرى لقاءً مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية".

واضاف :"الآن في الطريق الى برلين".

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