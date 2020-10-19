نائب ببرلمان الإقليم: سنستضيف بارزاني مجددا لعدم القناعة بأجوبته

2020/10/19 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو برلمان اقليم كردستان عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، مسلم عبد الله، اليوم الاثنين، ان البرلمان طالب باستضافة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وذلك لعدم القناعة بأجوبته خلال الاستضافة الأخيرة في البرلمان.

وقال عبد الله، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "برلمان الإقليم ليس لديه اطلاع كامل على حجم الصادرات النفطية للإقليم ومجموع ما يدخل من أموال يحصل الإقليم جراء عائدات المنافذ وبيع النفط والضرائب وغيرها".

وشدد عبدالله على أن "الحكومة مطالبة بان تكون أكثر شفافية وتزود برلمان الاقليم باعتباره جهة رقابية تشريعية بمعلومات مفصلة عن صادرات كردستان النفطية، وليس من المعقول استمرار الاستقطاع في رواتب الموظفين وعدم معرفة مصير رواتب 5 أشهر خلال هذا العام".

وأشار إلى أن "أعضاء البرلمان طالبوا باستضافة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مجددا لإعطاء ارقام حقيقية عن الوضع الاقتصادي وكل ما يدخل للإقليم من أموال".

وأكد مسلم عبد الله، الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، أن حديث رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أثناء حضوره جلسة البرلمان ليوم أمس لم يكن مقنعاً، وكان إنشائياً، بحسب تعبيره.

وقال عبد الله في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المواطنين كانوا ينتظرون حديثا يخص الرواتب وإشكاليتها، ولماذا لا توزع بشكل منتظم وعائدات النفط والمنافذ الحدودية وأين تذهب".

وأضاف، أن "الأرقام التي تحدث عنها رئيس الحكومة بما يخص الديون مُبالغ فيها، والحكومة هي من تسببت بهذه الديون نتيجة سياستها الخاطئة".

وأشار إلى أن "بارزاني لم يقدم لنا أي معلومات جديدة بخصوص الاتفاق مع بغداد، واكتفى بحديث إنشائي نسمعه يومياً من خلال وسائل الإعلام، ولكن الفحوى من الاستضافة هي لإرسال رسالة للمواطنين وطمأنتهم عن موعد توزيع الرواتب، وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية، وكل هذه الأمور لم يقم بها رئيس الحكومة".

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