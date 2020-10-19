بعد زيارته الى فرنسا.. الكاظمي يتوجه إلى برلين

2020/10/19 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، عن توجه مصطفى الكاظمي الى العاصمة الالمانية برلين بعد نهاية زيارته الى فرنسا.





وقال ملا طلال في تغريدة على تويتر ، “٢٤ ساعة مثمرة في باريس، إلتقى فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعاتٍ مع الحكومة الفرنسية، بعدها أجرى لقاءً مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية”.

واضاف ملا طلال، “والآن في الطريق الى برلين”.

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