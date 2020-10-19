الأسهم الأوروبية تتحول للهبوط بالختام مع تزايد إصابات كورونا

2020/10/19 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للهبوط عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف كورونا ومتابعة محادثات البريكست وحزمة التحفيز الأمريكية.

وتراجعت أسهم شركات المواد الكيميائية بنحو 0.9 بالمائة في حين ارتفع القطاع المالي بنسبة 1 بالمائة.

ولا تزال مخاوف تزايد إصابات كورونا تضغط على معنويات المستثمرين مع تجاوزها 40 مليون حالة عالمياً.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها أعطت مهلة 48 ساعة للبيت الأبيض من أجل التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية.

فيما تواصل الشركات الأوروبية الكشف عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من 2020

وعند الختام، تراجع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 0.3 بالمائة إلى 366.4 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني “فوتسي” بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5884 نقطة.

كما اانخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلا 12854 نقطة، و تراجع “كاك” الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة إلى4929 نقطة.

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