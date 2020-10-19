أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع هبوط الدولار

2020/10/19 | 21:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار والأسهم الأمريكية.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع تحول الأسهم الأمريكية للهبوط القوي خلال التعاملات وسط عدم الوضوح بشأن صفقة التحفيز.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الأحد، إن الخلافات لا تزال قائمة مع إدارة ترامب بشأن حزمة واسعة النطاق لتخفيف تداعيات فيروس كورونا لكنها متفائلة بإمكانية تمرير الصفقة قبل الانتخابات.

وعلى الجبهة الاقتصادية، نما اقتصاد الصين بنحو 4.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لكن دون التقديرات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1911.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1905.72 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 93.33.

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