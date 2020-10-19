التشكيلية تارا خليل تفوز بجائزة ملتقى الابداع الدولي بكركوك

2020/10/19 | 21:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الفنانة التشكيلية تارا خليل من محافظة كركوك بخمس لوحات تشكيلية في الملتقى الابداع الدولي للفن التشكيلي ، وكانت لوحاتها من ضمن الفائزين باحسن اللوحات الفنية .

وقد أشادت الفنانة تارا خليل بالدور الذي لعبه الملتقى في احتضان الفنانين والفنانات التشكيليين الذين لهم بصمات واضحة في المشهد الفن التشكيلي .

يذكر ان الفنانة التشكيلية تارا خليل من مواليد مدينة كركوك ، حاصلة على شهادة بكالوريوس التربية الفنية ، شاركت في العديد من المعارض التشكيلية بين الشخصية والمشتركة على صعيد محافظة كركوك وكوردستان والعراق ، كما وحصلت على العديد من الشهادات التقديرية من الجهات التشكيلية عراقيا و دوليا ، وهي حاليا مدرسة في القسم التشكيلي بمعهد الفنون الجميلة في مدينة كركوك .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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