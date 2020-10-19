وزير المالية يدلي بتصريحات جديدة حول الازمة الاقتصادية في العراق

2020/10/19 | 21:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

صرح وزير المالية علي علاوي، اليوم الاثنين، حول الازمة المالية التي يمر بها العراق.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر: نؤكد على اهمية تعزيز التعاون مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونحرص عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب لتبادل وجهات النظر.

واضاف: إن معالجة التحديات الاقتصادية ليست بالمهمة السهلة وسنعمل على اعادة التوازن للاقتصاد من خلال الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية.

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