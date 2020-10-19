القضاء المستقل يدين المتسلطين / أثينا: الحزب النازي منظمة إجرامية وقياداته الى السجن - رشيد غويلب

2020/10/19 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في السابع من تشرين الأول الجاري كان القضاء اليوناني على موعد مع إصدار احكام تاريخية عادلة، فبعد خمس سنوات ونصف من المحاكمات، في أربع قضايا، صدر الحكم بحق قيادة حزب “الفجر الذهبي” اليوناني النازي الجديد بالسجن لفترات طويلة.



وسُجن رئيس الحزب نيكوسميتشالولياكوس لمدة 13 عامًا لقيادته “منظمة إجرامية”.



وحُكم على قياديين آخرين في الحزب، وبضمنهم عضو البرلمان الأوروبي جيانيس لاغوس، بالسجن لفترات طويلة.



وضم ......





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