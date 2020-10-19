سلسلة مقالات الجماعة جماعة الاخوان المسلمين مؤامرة التأسيس وتأسيس المؤامرة 3 من 8 / رؤية جديدة - حجاج نايل

2020/10/19 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حجاج_نايل مقدمة لا بأس بها وفقا لعدد كبير من المصادر والمراجع المؤكدة ، في 23 مارس 1928، اجتمع البنا في منزله، بستة أشخاص من الذين تعرف عليهم في المقاهي العامة بالإسماعيلية بعد ان استمعوا الية في خطب ومواعظ المساجد وكانوا من اصحاب الحرف البسيطة، من بينهم نجار ومكوجي وجنايني وسباك، وجميعهم يعملون داخل المعسكرات البريطانية أو «الكمبات» كما وصفها في مذكراته (الدعوة والداعية)، وهم: حافظ عبدالحميد، وأحمد ......





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