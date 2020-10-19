2020/10/19 | 21:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.بشار الحطاب خبير قانوني إن انتهاء مجلس النواب من التصويت قانون انتخابات مجلس النواب المقبل والذي مازال ينتظر حسم التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة بما يتناسب مع الكثافة السكانية في كل محافظة عراقية، وأن إكتمال التصويت على ملحق مشروع القانون لايعني بالضرورة استكمال مشروعيته التي يعتريها الكثير من القصور تجعله معرضاً للطعن بعدم الدستورية […]

التدوينة اتجاهات الطعن بدستورية قانون انتخابات مجلس النواب ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتجاهات الطعن بدستورية قانون انتخابات مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتجاهات الطعن بدستورية قانون انتخابات مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).